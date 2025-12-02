Quadrilha que realizava falsa venda de materiais de construção é presa

Um quadrilha composta por cinco pessoas — três mulheres e dois homens — foi presa durante a operação Castelo de Areia, realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II). A investigação, que durou cerca de sete meses, identificou que o grupo praticava um esquema de falsa venda de materiais de construção civil.

A ação cumpriu cinco mandados de prisão e seis de busca e apreensão em Goiânia, Guapó e Aparecida de Goiânia, em Goiás, contra uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas. Os criminosos anunciavam produtos em marketplaces de plataformas de vendas e utilizava indevidamente nomes de empresas do setor. Quando as vítimas se interessavam pelos anúncios, eram direcionadas para um número de WhatsApp, onde a quadrilha conduzia o golpe.

O modus operandi envolvia a simulação de negociações legítimas, com envio de catálogos, fotos e supostos descontos. As vítimas eram induzidas a pagar um “sinal” para garantir a entrega do material ou obter preços promocionais. Após o depósito, o contato era encerrado e os compradores percebiam ter caído no golpe.

Segundo a PCDF, os mandados cumpridos em três cidades goianas nesta segunda-feira (2/12) buscaram desarticular a estrutura da organização criminosa, responsável por impulsionar anúncios falsos, manter linhas telefônicas para abordagem das vítimas e gerenciar contas usadas para o recebimento dos valores.