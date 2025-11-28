Polícia apreende mais de 200 tabletes de maconha e prende suspeito no Gama

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso com 203 tabletes de maconha, no Gama. A prisão ocorreu durante uma operação conjunta da Polícia Militar (PMDF) e da Polícia Civil (PCDF) e gerou um prejuízo estimado em R$ 290 mil ao crime organizado.

A ação foi conduzida pelo Batalhão de Rotam, com apoio de equipes de inteligência e da Seção de Repressão às Drogas da 35ª Delegacia de Polícia. As equipes receberam informações que apontavam o suspeito e os agentes realizaram a abordagem e localizaram 188 tabletes de maconha, além de outros 15 fracionados para serem vendidos. Além disso, foram apreendidas duas balanças de precisão e um veículo usado pelo criminoso.

O homem detido e todo o material recolhido foram encaminhados para a 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), onde o caso foi formalmente registrado. O suspeito segue à disposição da justiça para as medidas cabíveis.