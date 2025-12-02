Homem atea fogo em residência no Park Way após invadir casa da ex-mulher

Um homem ateou fogo em uma residência localizada na Setor de Mansões Park Way, Quadra 12, após uma discussão com a ex-companheira. O criminoso invadiu a casa da vítima, de 46 anos, incendiou um colchão e fugiu. O crime mobilizou equipes de emergência nas primeiras horas desta terça-feira (2/12). O fogo, que começou durante a madrugada, foi percebido por moradores da região, que acionaram o socorro ao constatarem sinais de fumaça no imóvel. O suspeito segue foragido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência foi registrada às 00h43, com o envio de três viaturas de atendimento. Ao chegarem ao endereço, os militares se depararam com um princípio de incêndio e iniciaram imediatamente o combate às chamas utilizando espuma para conter a propagação.

As equipes também fizeram uso de câmera térmica, equipamento essencial para identificar possíveis focos remanescentes no interior da edificação. A atuação rápida e coordenada permitiu que o fogo fosse debelado em pouco tempo. Não houve vítimas e o incidente resultou apenas em danos materiais.

Após o controle total do incêndio, o local permaneceu aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Os militares realizaram uma varredura completa dentro da casa e nos arredores, mas ele não foi encontrado. A vítima foi conduzida até a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, onde aforam tomadas as medidas cabíveis.

