Homem é preso por estupro de vulnerável por meio das redes sociais

Miguel Armando Bernardo Silva Filho, foragido desde junho, foi capturado e preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Ele é o principal suspeito de uma série de crimes de estupro de vulnerável e produção de pornografia infantil.

O criminoso usava plataformas populares entre crianças e adolescentes para atrair e se aproximar das vítimas.

De acordo com as investigações, elecriava perfis falsos, se passava por outra pessoa e conquistava a confiança das vítimas. Depois de estabelecer esse vínculo, o criminoso conseguia obter fotos e vídeos íntimos das crianças. Como material em mãos, Miguel Armando passava a ameaçar as crianças para que enviassem mais imagens e vídeos de conteúdo sexual, com ampliação do crime de abuso e da produção de pornografia infantil.

O Ministério Público realizou uma denúncia contra o criminoso em junho de 2025, e a prisão preventiva foi decretada na época, mas ele conseguiu fugir. Nesta segunda-feira (1º/12), os agentes da Seção de Atendimento à Mulher (SAM), da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) realizaram a Operação Predador Virtual para cumprir o mandado de prisão preventiva. A ação da PCDF resultou na localização e captura do criminoso.

As investigações da SAM identificaram pelo menos mais duas vítimas, duas adolescentes de 12 anos do Maranhão (Barra do Corda e Açailândia). Os policiais não descartam a existência de mais vítimas e apuram a extensão dos crimes.