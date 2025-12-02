Programa dará auxílio a cuidadores de animais abandonados no DF

Programa de Apoio aos Protetores de Animais é iniciativa para o bem-estar dos cães e gatos em situação de abandono - (crédito: Divulgação/Sema) - (crédito: Divulgação/ Sema)

A Secretaria de Proteção Animal do Distrito Federal (Sepan) lançou o Programa de Apoio aos Protetores de Animais, com a participação da Casa Civil. Protetores e abrigos que cuidam de cães e gatos em situação de abandono terão um auxílio financeiro mensal através do cartão Ração (utilizado para custear os insumos veterinários) e do cartão Castração (usado para operar castramento dos bichos domésticos).

Ambos funcionarão como um cartão de débito, sem possibilidade de saque, que deve ser gasto apenas em lojas credenciadas pelo programa.

O programa foi instituído no último dia 25 de novembro, como uma iniciativa inédita no DF. O objetivo é garantir o bem-estar, a saúde e a integridade física dos animais; contribuir para o controle populacional por meio da castração; incentivar a guarda responsável; prevenir abandono e situações de acúmulo de cães e gatos; e apoiar o trabalho dos protetores de animais da região.

É necessário que haja declarações de órgãos públicos ou de representantes de entidades da organização da sociedade civil que comprovem as atividades de proteção ambiental ou bem-estar animal do DF e que todos os animais estejam registrados no Centro de Referência em Informação Ambiental (Cria).

Para acessar o benefício, é necessário se inscrever até esta sexta-feira (5) através de um formulário disponibilizado pelo site e redes sociais da Sepan DF.