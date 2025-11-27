Vídeo: Polícia resgata 13 animais silvestres em cativeiro no Park Way

Por Ana Carolina Alli* e Vitória Torres — A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação Lex Animalia, nesta quarta-feira (26/11), para o enfrentamento do tráfico e da manutenção em cativeiro de animais silvestres no DF.
Os policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão em uma mansão localizada no Park Way, após indícios de tráfico e manutenção ilegal de fauna silvestre.
No local, a equipe da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA) foi recebida por um adolescente de 16 anos e, ao verificar a área dos fundos da propriedade, encontrou um viveiro sujo, sem alimentos e água, contendo 12 jabutis e um cágado mantidos em condições irregulares. Um dos animais estava solto no mato, em área cercada que impossibilita acesso natural da fauna ao ambiente.
Os animais foram imediatamente apreendidos e encaminhados ao Hospital da Fauna Silvestre (Hfaus), onde passam por avaliação veterinária. Após reabilitação, serão enviados ao Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), responsável pelo retorno seguro da fauna silvestre à natureza.
As investigações seguem em andamento para responsabilização de todos os envolvidos.
*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso
