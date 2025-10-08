Ibaneis apresenta projeto de apoio a protetores e instituições de cuidado animal

O governador Ibaneis Rocha encaminhou à Câmara Legislativa (CLDF) um projeto de lei que institui o Programa de Apoio à Proteção dos Animais, voltado ao fortalecimento das ações de cuidado e proteção a cães e gatos no DF. O objetivo da proposta do Governo do Distrito Federal (GDF) é garantir condições mínimas de subsistência aos animais resgatados e mantidos sob tutela de protetores independentes e organizações.

O programa prevê a concessão de benefícios financeiros a pessoas físicas e jurídicas que atuam no resgate e manutenção de cães e gatos, com recursos administrados pelo Banco de Brasília (BRB). O auxílio será operacionalizado por meio de cartão magnético, exclusivo para aquisição de bens e serviços voltados ao cuidado dos animais.

De acordo com o texto, a iniciativa será guiada por diretrizes como bem-estar animal, guarda responsável, controle populacional, combate ao abandono e transparência na aplicação dos recursos públicos. Entre os objetivos, estão o incentivo à adoção e à castração, o apoio direto a protetores, a integração de políticas de saúde, meio ambiente e educação ambiental e a cooperação entre Estado, sociedade civil e iniciativa privada.

O projeto também autoriza a criação do Cadastro de Identificação Animal, que reunirá informações sobre cães e gatos do DF, incluindo número do microchip, dados do responsável, endereço, vacinas aplicadas e condição de saúde. O registro poderá ser utilizado como requisito para acesso a benefícios de políticas públicas.

A proposta determina que os critérios de seleção de beneficiários, os valores dos auxílios, os prazos de execução e as formas de fiscalização sejam definidos em regulamento. O GDF deverá divulgar periodicamente, no Portal da Transparência e no site da Secretaria Extraordinária de Proteção Animal, a lista de estabelecimentos credenciados e o detalhamento da execução financeira do programa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do governo. Caso seja aprovada, a regulamentação deverá ocorrer em até 60 dias após a publicação.

