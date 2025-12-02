InícioCidades DF
Operação

Foragido de operação no Rio, membro do CV é preso no DF com drogas

Lucas Menezes de Araujo, conhecido como "LK", foi localizado pelas polícias militares de Goiás e do DF em Ceilândia, com peças grandes de crack, avaliadas em R$ 200 mil

Homem ostentava armas nas redes sociais - (crédito: PMGO/Divulgação)
Homem ostentava armas nas redes sociais - (crédito: PMGO/Divulgação)

Foragido da operação Contenção, que deixou 122 mortos no Rio de Janeiro, um criminoso integrante do Comando Vermelho (CV) foi preso, em Ceilândia, com R$ 200 mil em drogas. As polícias militar de Goiás e do DF coordenaram a ação de captura, nesta terça-feira (2/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Lucas Menezes de Araujo é conhecido como “LK” e, segundo a polícia, escondeu-se no Morro da Rocinha, no RJ, durante a megaoperação contra a atuação da facção fluminense. Após ações de inteligência, seis equipes da PMGO e da PMDF conseguiram capturá-lo em um endereço da QNN 09 de Ceilândia.

Contra Lucas, há um mandado de prisão condenatório de oito anos e seis meses de prisão em regime inicial fechado por tráfico de drogas.

Ostentação


Lucas mantinha, nas redes sociais, um currículo visual de sua vinculação à facção: armas longas, metralhadoras e poses que misturavam ostentação e ameaça.

Com ele, a polícia apreendeu oito peças grandes de crack e um veículo. O valor da droga equivale a R$ 200 mil.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 02/12/2025 16:16 / atualizado em 02/12/2025 16:18
SIGA
x