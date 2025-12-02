Foragido de operação no Rio, membro do CV é preso no DF com drogas

Foragido da operação Contenção, que deixou 122 mortos no Rio de Janeiro, um criminoso integrante do Comando Vermelho (CV) foi preso, em Ceilândia, com R$ 200 mil em drogas. As polícias militar de Goiás e do DF coordenaram a ação de captura, nesta terça-feira (2/12).

Lucas Menezes de Araujo é conhecido como “LK” e, segundo a polícia, escondeu-se no Morro da Rocinha, no RJ, durante a megaoperação contra a atuação da facção fluminense. Após ações de inteligência, seis equipes da PMGO e da PMDF conseguiram capturá-lo em um endereço da QNN 09 de Ceilândia.

Contra Lucas, há um mandado de prisão condenatório de oito anos e seis meses de prisão em regime inicial fechado por tráfico de drogas.

Ostentação



Lucas mantinha, nas redes sociais, um currículo visual de sua vinculação à facção: armas longas, metralhadoras e poses que misturavam ostentação e ameaça.

Com ele, a polícia apreendeu oito peças grandes de crack e um veículo. O valor da droga equivale a R$ 200 mil.

