Ataque a bancos: criminoso mais violento do Novo Cangaço morre em confronto

Poucas horas depois de completar 61 anos, Lezenilton Luís Oliveira Teixeira, o “Coroa”, morreu e enterrou com ele a fama de criminoso mais violento do Novo Cangaço — grupo surgido a partir de 2000 e caracterizado por ataques armados de grande impacto contra cidades pequenas e médias. Na madrugada desta terça-feira (02/12), o “cangaceiro” trocou tiros com a polícia — em uma operação de captura desencadeada pelas polícias militares de Goiás, do DF e de Santa Catarina —, no município catarinense Braço do Norte, com 35 mil habitantes, e foi baleado no confronto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os primeiros registros da atuação de Lezenilton apareceram em 2014, quando ele participou, em outubro daquele ano, do roubo a uma agência do Banco de Brasil em Campinorte (GO). Em 2015, participou de pelo menos três novos crimes — dois em Goiás e um no Pará.

Em outubro de 2015, Lezenilton e comparsas roubaram explosivos na mineradora Anglo American, em Barro Alto (GO). Um mês depois, em Santana do Araguaia (PA), o criminoso e nove comparsas explodiram uma agência do Banco do Brasil. O episódio foi descrito como "cena de filme": eles bloquearam a entrada do banco, saquearam os caixas e fizeram 10 reféns. As vítimas foram liberadas na via, a 15 minutos do local do crime.

Ainda em 2015, Lezenilton participou de outro roubo a banco, em Nova Crixás (GO). No ano seguinte, entre janeiro e novembro, encabeçou assaltos a carro-forte e a sete instituições financeiras.

Captura

Contra “Coroa”, havia inúmeros mandados de prisão preventiva, expedidos pelas Comarcas de Goiânia, Mara Rosa e Cavalcante, por crimes que incluíam roubo qualificado, explosões, incêndio, associação criminosa e porte de armas. Também pesava contra ele uma condenação definitiva de 38 anos de reclusão imposta pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Com a determinação do Comando-Geral, a Polícia Militar de Goiás, por meio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), em um trabalho integrado com as polícias militares de Santa Catarina, do DF e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), intensificou o trabalho para localizar o criminoso e descobriu o ponto exato onde ele se escondia. Segundo a PM, houve resistência armada e Lezenilton foi baleado e morto pelos policiais.

