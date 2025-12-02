Vacinação de gestantes contra bronquiolite começa nesta quarta (3/12)

A vacinação será realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde do DF - (crédito: Divulgação)

Começa nesta quarta-feira (3/12) a vacinação contra o vírus sincicial respiratório (VSR), a causa mais frequente da bronquiolite, para gestantes do Distrito Federal. A Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) recebeu 9.465 doses da vacina, que será distribuída para todas as Unidades Básicas de Saúde.

O primeiro lote do imunizante contra o VSR está sendo distribuído por todo o país, com 673 mil doses. No total, o Ministério da Saúde fechou a compra de 1,8 milhão de unidades.



A imunização é feita em dose única, com o público alvo de grávidas a partir da 28ª semana de gestação, sem restrição de idade, possui o objetivo de prevenir a bronquiolite em bebês. Também está prevista a imunização de recém-nascidos contra o VSR, com o início previsto para fevereiro, período de maior incidência de doenças respiratórias em bebês.



*Com informações da SES-DF