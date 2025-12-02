Cafeteria na Asa Norte promove fusão entre exposição e garimpo

O Quanto Café é aberto de segunda a sábado, de 8h às 20h - (crédito: Divulgação)

Uma fusão entre exposição e garimpo, o Quanto Cafés Especiais, localizado na CLN 103, recebe nesta quarta-feira (3/12) uma coleção de peças decorativas autênticas, vindas de diversos países. Os itens foram obtidos em parceria com o Inspire Antiques, antiquário localizado em Los Angeles, que expõe uma versão pocket do acervo na capital.

As relíquias datam a partir dos nos 1800 (foto: Divulgação)

Dentre as relíquias disponíveis estão estátuas, louças de porcelana, telefones antigos e máquinas de escrever, que datam desde os anos 1800. Na Asa Norte, os clientes do Quanto podem admirar as peças ou comprá-las a preços ajustados ao mercado nacional, não apenas uma conversão de moedas.

São peças autênticas, vindas de diversos países (foto: Divulgação)

O Quanto Café é aberto de segunda a sábado, de 8h às 20h, horário em que a exposição ocorre. A previsão é que o evento acabe no dia 23 de dezembro.