Fotos do arquiteto Stellio Seabra passam a compor o Arquivo Público do DF

Uma coleção de fotos do arquiteto Stellio Seabra, responsável pelo projeto do Jardim de Infância da SQS 308, passa a integrar o Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF). As imagens registram algumas obras do arquiteto e foram tiradas entre os anos 1963 e 1965, quando atuou no Banco do Brasil. Seabra faleceu em 2023, aos 90 anos, em Natal (RN).

Nascido no Rio de Janeiro em 1932, ele chegou a Brasília em 1961, um ano após a inauguração da capital. O carioca integrou a equipe das obras da SQS 308, onde desenvolveu o Jardim de Infância da quadra — conhecido por inovações, como a inclusão de banheiros individuais em cada sala de aula e o uso de azulejos hidráulicos na fachada do edifício.

O arquiteto também desenhou prédios residenciais, como o Bloco B da SQS 303, onde morou a família do músico Renato Russo. Seus projetos são reconhecidos pelo estilo modernista, e o Jardim de Infância foi visitado pela Rainha Elizabeth II, em 1968.

As fotos foram doadas por Nina Seabra, viúva de Stellio, e entregues ao Arquivo Público pelo sociólogo e arquiteto Fernando Campos, na última sexta-feira (28). Agora, as imagens passam a compor o acervo, que desempenha um papel essencial de registro de fontes, produzidas por profissionais que, muitas vezes, são esquecidos em registros históricos.