Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Os números sorteados foram: 04, 13, 17, 21, 49 e 54 - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.946 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (2). O prêmio acumulou e está estimado em cerca de R$ 8 milhões para o próximo sorteio. As dezenas sorteadas foram: 04, 13, 17, 21, 49 e 54.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Foram cerca de 48 apostas que acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.485,09cada; 2.672 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 665,80 cada.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (4), em qualquer lotérica do país oupela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.