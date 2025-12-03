Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.946 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (2). O prêmio acumulou e está estimado em cerca de R$ 8 milhões para o próximo sorteio. As dezenas sorteadas foram: 04, 13, 17, 21, 49 e 54.
Foram cerca de 48 apostas que acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.485,09cada; 2.672 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 665,80 cada.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (4), em qualquer lotérica do país oupela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
