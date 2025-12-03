Belo passa vergonha com equipe da namorada e barraco termina em crime - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma reunião entre Rayane Figliuzzi, Belo e integrantes de sua equipe de assessoria acabou se transformando em um verdadeiro caos na noite de terça-feira (2), em um restaurante japonês localizado na capital paulista.

O encontro, que começou como uma conversa sobre os próximos passos da influenciadora após sua saída de "A Fazenda 17", tomou rumos tensos e culminou em um episódio que envolveu acusações, choro, insultos racistas e até internação hospitalar.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, tudo começou quando Rayane comentou, durante o jantar, que desejava retomar o foco no Carnaval.

A influenciadora, que será musa da Vila Isabel no próximo desfile, estava empolgada, mas recebeu um conselho inesperado do namorado, o cantor Belo.

Ele teria sugerido que a companheira fizesse aulas de samba antes de pisar nos ensaios, para evitar críticas, sugestão que foi reforçada por uma das assessoras presentes.

No entanto, o que parecia uma sugestão inocente teve repercussão negativa. Após consumir bebidas alcoólicas, Rayane se sentiu pressionada e demonstrou desconforto com a orientação.

Uma segunda assessora tomou partido da influenciadora e acusou Belo e a colega de assessoria de compará-la a Viviane Araújo. Embora ambos tenham negado qualquer comparação, o clima já estava comprometido.

Barraco tomou conta!

Emocionalmente abalada, Rayane teria deixado o local chorando, acompanhada de dois amigos. O cantor permaneceu no restaurante ao lado das duas assessoras, onde o desentendimento se intensificou.

Em meio à discussão, Belo teria expressado constrangimento pela cena, dizendo que sentia vergonha por aquilo estar acontecendo em público.

Foi neste momento que a tensão atingiu o ápice: a assessora que havia defendido Rayane acusou a outra de pressionar a influenciadora e, no calor da briga, teria proferido um xingamento racista, chamando a colega de “macaca”.

É válido lembrar que no Brasil, o racismo é crime inafiançável e imprescritível, conforme previsto na Constituição.

A vítima se levantou imediatamente, mas acabou atingida por um copo de bebida lançado pela mesma pessoa que havia feito o insulto.

Testemunhas afirmam que Rayane não presenciou essa última parte da confusão, pois já havia deixado o restaurante.

No dia seguinte, a assessora ofendida deu entrada em uma unidade hospitalar após sofrer uma crise de ansiedade, resultado direto do episódio vivido.