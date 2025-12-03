Brasília recebe 40% mais turistas estrangeiros neste ano

“Este ano vamos registrar de 100 a 150 mil estrangeiros que visitam Brasília, um aumento que supera 40% em relação ao ano passado”, afirmou o secretário de turismo do DF, Cristiano Araújo, convidado desta quarta-feira (3/12) do CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília. De acordo com Araújo, o turismo da capital se destaca em atividades corporativas, esportivas e culturais, ultrapassando a rentabilidade do turismo cívico, como a visita a monumentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Ibaneis diz que o Zona Verde depende das obras do BRT



O secretário usou como exemplo a Arena BRB Mané Garrincha, que vem superando “de forma surpreendente” o número de eventos previstos no contrato de concessão do estádio. “Brasília está virando uma referência no calendário esportivo e cultural do Brasil”, afirmou aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Ana Maria Campos. O carnaval desse ano, com mais de 2 milhões de pessoas na rua, também foi apontado por Araújo como um sucesso, com “eventos seguros de primeira linha”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Também apontou a corrida da Stock Car no Autódromo de Brasília, realizada em 30 de novembro, como um acerto do governo, que movimentou o setor hoteleiro da cidade e deu vida à pista, inutilizada há mais de 10 anos. Atualmente, o autódromo segue com 60% das obras de renovação concluídas e, segundo Araújo, devem ser finalizadas em julho do ano que vem, com 54 eventos de automobilismo previstos.

Tirando do papel

Para projetos futuros, o secretário de turismo tem em vista a revitalização de espaços tradicionais, como a Praça dos Três Poderes, e lembra da Casa de Chá do Senac, que era um centro de atendimento ao turista “pouco utilizado”, como parte dessa modernização. De acordo com Araújo, obras do tipo precisam passar pela aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) antes da construção, mas demonstra otimismo: “Acho que não vai faltar empenho do GDF para melhorar a praça.”

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado