Ibaneis diz que o Zona Verde depende das obras do BRT

Em entrevista nesta quarta-feira (3/12) ,o governador Ibaneis Rocha comentou a implementação da Zona Verde, projeto que prevê a privatização de estacionamentos públicos no Plano Piloto e criticou as críticas ao o projeto. “Tem burburinho nenhum, o burburinho está sendo criado pelo momento político e eleitoral”, defendeu.

A declaração ocorreu em entrevista após participação no evento A Segurança Jurídica no Agro, promovido pelo LIDE e pelo Correio Braziliense. Segundo o governador, o estudo foi concluído e aprovado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal há mais de um ano, mas não avançou porque está condicionado à conclusão das obras do BRT.

“Nós conseguimos a renovação da frota, mas nós temos muitas obras ainda do BRT na saída sul, nós temos o BRT norte que precisa ser construído e no futuro certamente essa pauta virá inclusive com o apoio dos que hoje estão criticando”, destacou o governador. Ibaneis frisou ainda que a implementação da Zona Verde deve ser planejada de forma a “não penalizar aquele que precisa vir para o trabalho e voltar todos os dias”.

Além das obras do BRT, o governador afirmou que tem investido na renovação de frotas e expansão das linhas de metrô para privilegiar o transporte público. “Isso é o que acontece em todas as cidades modernas do mundo e a gente tem que também pensar nisso para o Distrito Federal”, defendeu.

No entanto, o governador, que pretende se lançar candidato ao Senado no próximo pleito, argumenta que a escassez de estacionamentos no Plano afeta os comerciantes locais. “Comércio reclama bastante porque os compradores não podem parar, isso tá fazendo com que as lojas de rua fechem, optando sempre mais pelo shopping center”, concluiu.