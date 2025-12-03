InícioCidades DF
CLDF aprova projeto de lei que pune práticas de "cura gay"

Projeto de lei do deputado distrital Fábio Félix pode resultar em multas, perda de cargos públicos e responsabilização dos profissionais

Fábio Félix - (crédito: Carlos Gandra/Agência CLDF)

Foi aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) o projeto de lei que prevê punições para quem praticar terapias de conversão contra pessoas LGBTQIAP+ no DF.

As práticas, conhecidas como cura gay, podem provocar multas que chegam até 10 salários mínimos, a perda de cargos públicos e a responsabilização de profissionais pelo Órgão de Classe.

A iniciativa, do deputado distrital Fábio Felix (Psol), prevê sanções tanto para estabelecimentos quanto profissionais que adotarem práticas com o intuito de reprimir a orientação sexual e a identidade de gênero de pessoas LGBTQIA+.

As práticas envolem tratamentos, serviços e atividades destinados a tentar reprimir a orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero de uma pessoa.

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 03/12/2025 11:31 / atualizado em 03/12/2025 12:16
