Zoológico de Brasília celebra 68 anos com programação especial e gratuita

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) celebra, nesta semana, 68 anos e disponibiliza programação especial e gratuita, na sexta-feira (5/12) e no sábado (6/12). As atividades incluem brinquedos infláveis para as crianças no sábado, ações especiais de enriquecimento ambiental para os animais, e a abertura de um espaço destinado à educação ambiental, à conservação e ao lazer: o aviário de imersão.

Essa parte foi recém-inaugurada no zoológico e, no momento, abriga espécies diferentes, desde borboletas até jabutis, oferecendo um ambiente compartilhado entre aves e répteis. O aviário foi projetado para unir arquitetura, a vegetação e o bem-estar animal, criando um ambiente amplo onde as aves possam expressar comportamentos naturais, enquanto os visitantes vivenciam a experiência de caminhar dentro do habitat.

Para Wallison Couto, diretor-presidente do Zoológico de Brasília, o aniversário de 68 anos reforça a relevância histórica e ambiental da instituição. “As equipes trabalham diariamente na pesquisa, na conservação da fauna e no bem-estar dos animais, ao mesmo tempo em que atuam para oferecer uma experiência educativa e acolhedora ao público. Celebrar 68 anos é reafirmar nosso compromisso com a preservação da biodiversidade”, explica.