Obituário: 44 funerais no DF e Entorno nesta quarta-feira; veja lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 3 de dezembro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e Valparaíso. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (3/12):

Campo da Esperança

  • Alice dos Santos Oliveira, 54 anos
  • Augusta Umbelina da Anunciação, 96 anos
  • Auzair Moreira Rodrigues, 87 anos
  • Deusdete Gebrim Silva, 75 anos
  • Jairo Alexandre, 92 anos
  • Jeferson Costa Mesquita, 40 anos
  • José Wilson Campos de Araújo, 91 anos
  • Kátia Fernandes de Arruda Campos, 58 anos
  • Lucas da Silva Neiva, 92 anos
  • Lucília Gomes Carvalho, 59 anos
  • Manoel Cardozo da Silva, 74 anos
  • Paulo Motta Nardelli, 79 anos
  • Wiley da Silva Borges, 41 anos
  • Zezilza da Costa, 86 anos

Taguatinga

  • Emanuel Pereira Gomes, 16 anos
  • Francisco Gomes de Souza, 83 anos
  • João Paulo Silvestre de Lima, 32 anos
  • Jonelita da Silva Barbosa, 71 anos
  • José Donizete Gonçalves, 65 anos
  • José Pereira dos Santos Neto, 57 anos
  • Márcia Cristina de Oliveira da Mota, 64 anos
  • Maria da Silva Dias, 80 anos
  • Maria José Ribeiro, 88 anos
  • Maysa Milena Lacerda de Andrade, 19 anos
  • Rafael Saraiva de Souza, 43 anos
  • Robert Walls Soares de Sousa, 60 anos
  • Vinícius Gustavo da Silva Rodrigues, 22 anos

Gama

  • Antônia Rodrigues dos Santos, 86 anos
  • Cleuza Alves de Souza, 70 anos
  • Geraldo Vieira, 90 anos
  • Marcos Brasil Chedid, 72 anos

Planaltina

  • Iraides Costa Evangelista, 63 anos
  • Ivonete Regina de Oliveira Machado, 63 anos
  • João Alberto Lopes Nunes, 52 anos

Brazlândia

  • Agnálio Benedito da Paixão, 74 anos
  • José de Azevedo França, 70 anos
  • Sebastião Lopes da Silva, 67 anos

Sobradinho

  • Ana Cecília Santos Meneses, menos de 1 ano
  • Edilson Francisco dos Santos, 57 anos
  • João Miguel Silva de Lemos, 69 anos

Jardim Metropolitano

  • Marlene Ferreira Ribas, 75 anos
  • Josefina Teodoro, 68 anos
  • Josélia Brito Campos, 42 anos
  • Raimundo Nonato de Carvalho, 76 anos (cremação)

