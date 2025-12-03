Obituário: 44 funerais no DF e Entorno nesta quarta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e Valparaíso. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (3/12):
Campo da Esperança
- Alice dos Santos Oliveira, 54 anos
- Augusta Umbelina da Anunciação, 96 anos
- Auzair Moreira Rodrigues, 87 anos
- Deusdete Gebrim Silva, 75 anos
- Jairo Alexandre, 92 anos
- Jeferson Costa Mesquita, 40 anos
- José Wilson Campos de Araújo, 91 anos
- Kátia Fernandes de Arruda Campos, 58 anos
- Lucas da Silva Neiva, 92 anos
- Lucília Gomes Carvalho, 59 anos
- Manoel Cardozo da Silva, 74 anos
- Paulo Motta Nardelli, 79 anos
- Wiley da Silva Borges, 41 anos
- Zezilza da Costa, 86 anos
Taguatinga
- Emanuel Pereira Gomes, 16 anos
- Francisco Gomes de Souza, 83 anos
- João Paulo Silvestre de Lima, 32 anos
- Jonelita da Silva Barbosa, 71 anos
- José Donizete Gonçalves, 65 anos
- José Pereira dos Santos Neto, 57 anos
- Márcia Cristina de Oliveira da Mota, 64 anos
- Maria da Silva Dias, 80 anos
- Maria José Ribeiro, 88 anos
- Maysa Milena Lacerda de Andrade, 19 anos
- Rafael Saraiva de Souza, 43 anos
- Robert Walls Soares de Sousa, 60 anos
- Vinícius Gustavo da Silva Rodrigues, 22 anos
Gama
- Antônia Rodrigues dos Santos, 86 anos
- Cleuza Alves de Souza, 70 anos
- Geraldo Vieira, 90 anos
- Marcos Brasil Chedid, 72 anos
Planaltina
- Iraides Costa Evangelista, 63 anos
- Ivonete Regina de Oliveira Machado, 63 anos
- João Alberto Lopes Nunes, 52 anos
Brazlândia
- Agnálio Benedito da Paixão, 74 anos
- José de Azevedo França, 70 anos
- Sebastião Lopes da Silva, 67 anos
Sobradinho
- Ana Cecília Santos Meneses, menos de 1 ano
- Edilson Francisco dos Santos, 57 anos
- João Miguel Silva de Lemos, 69 anos
Jardim Metropolitano
- Marlene Ferreira Ribas, 75 anos
- Josefina Teodoro, 68 anos
- Josélia Brito Campos, 42 anos
- Raimundo Nonato de Carvalho, 76 anos (cremação)
postado em 03/12/2025 17:12