Obituário: 44 funerais no DF e Entorno nesta quarta-feira; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e Valparaíso. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (3/12):

Campo da Esperança

Alice dos Santos Oliveira, 54 anos

Augusta Umbelina da Anunciação, 96 anos

Auzair Moreira Rodrigues, 87 anos

Deusdete Gebrim Silva, 75 anos

Jairo Alexandre, 92 anos

Jeferson Costa Mesquita, 40 anos

José Wilson Campos de Araújo, 91 anos

Kátia Fernandes de Arruda Campos, 58 anos

Lucas da Silva Neiva, 92 anos

Lucília Gomes Carvalho, 59 anos

Manoel Cardozo da Silva, 74 anos

Paulo Motta Nardelli, 79 anos

Wiley da Silva Borges, 41 anos

Zezilza da Costa, 86 anos

Taguatinga

Emanuel Pereira Gomes, 16 anos

Francisco Gomes de Souza, 83 anos

João Paulo Silvestre de Lima, 32 anos

Jonelita da Silva Barbosa, 71 anos

José Donizete Gonçalves, 65 anos

José Pereira dos Santos Neto, 57 anos

Márcia Cristina de Oliveira da Mota, 64 anos

Maria da Silva Dias, 80 anos

Maria José Ribeiro, 88 anos

Maysa Milena Lacerda de Andrade, 19 anos

Rafael Saraiva de Souza, 43 anos

Robert Walls Soares de Sousa, 60 anos

Vinícius Gustavo da Silva Rodrigues, 22 anos

Gama



Antônia Rodrigues dos Santos, 86 anos

Cleuza Alves de Souza, 70 anos

Geraldo Vieira, 90 anos

Marcos Brasil Chedid, 72 anos

Planaltina

Iraides Costa Evangelista, 63 anos

Ivonete Regina de Oliveira Machado, 63 anos

João Alberto Lopes Nunes, 52 anos

Brazlândia

Agnálio Benedito da Paixão, 74 anos

José de Azevedo França, 70 anos

Sebastião Lopes da Silva, 67 anos

Sobradinho

Ana Cecília Santos Meneses, menos de 1 ano

Edilson Francisco dos Santos, 57 anos

João Miguel Silva de Lemos, 69 anos

Jardim Metropolitano