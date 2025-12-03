Inscrições para cursos técnicos e de qualificação estão abertas; confira

Por Luiz Francisco*
A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF) abre o processo seletivo dos cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população do DF. São ofertados cursos técnicos de nível médio e de qualificação profissional em 18 redes de ensino público, com parcerias do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).
A EPT é uma modalidade de ensino destinada a pessoas interessadas em aprender uma profissão, se especializar e desenvolver habilidades para o mercado de trabalho e desafios atuais. Os cursos oferecidos seguem o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), do Ministério da Educação (MEC), e os diplomas são válidos em todo Brasil.
Há dois tipos de formatos que são oferecidos nos cursos da EPT: presencial e Educação a Distância (EaD). As formas de participação variam conforme o momento escolar, que pode ser: integral (para alunos que fazem o ensino médio e curso técnico ao mesmo tempo), concomitante (curso técnico separado do ensino médio) e subsequente (para quem terminou o segundo grau e deseja fazer o curso técnico).
As inscrições estão abertas até sexta-feira (5/12) e e podem ser feitas por meio do site da SEE-DF ou das instituições educacionais públicas que oferecem os cursos da EPT, que disponibilizam os editais. Confira as 18 redes de ensino público que ofertam os cursos da EPT:
Brazlândia:
Centro de Educação Profissional — Escola Técnica Deputado Juarezão (CEP-ETC)
Ceilândia:
Centro de Educação Profissional — Escola Técnica de Ceilândia (CEP-ETC)
Gama:
Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional do Gama (Cemi)
Guará:
Centro de Educação Profissional — Escola Técnica do Guará Professora Teresa Ondina Maltese (CEP-ETG)
Paranoá:
Centro de Educação Profissional — Escola Técnica Leste Sérgio Damaceno (CEP-ETL)
Planaltina:
Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Planaltina (CEP-ETP)
Centro Educacional (CED) Stella dos Cherubins Guimarães Trois
Plano Piloto:
Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional a Distância de Brasília (Cejaep-EaD)
Centro de Educação Profissional – Escola de Música de Brasília (CEP-EMB)
Centro de Ensino Médio Integrado do Cruzeiro (Cemi)
Centro Educacional (CED) 2 do Cruzeiro
Centro de Educação Profissional – Escola de Sabores Oscar (CEP-ESO)
Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul (Cesas)
Recantos das Emas:
Centro Educacional (CED) 104 do Recanto das Emas
Centro Educacional (CED) 308 do Recanto das Emas
Santa Maria:
Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Santa Maria (CEP-ETSM)
Centro Educacional (CED) 310 de Santa Maria
Taguatinga:
Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Brasília (CEP-ETB)
Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional de Taguatinga (Cemi)
*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado
