Inscrições para cursos técnicos e de qualificação estão abertas; confira

Cursos da EPT abrem inscrições para estudantes do ensino médio e para o público. (Crédito: Felipe de Noronha, Ascom/ SEEDF) - (crédito: Felipe de Noronha, Ascom/ SEEDF)

Por Luiz Francisco*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF) abre o processo seletivo dos cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população do DF. São ofertados cursos técnicos de nível médio e de qualificação profissional em 18 redes de ensino público, com parcerias do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

A EPT é uma modalidade de ensino destinada a pessoas interessadas em aprender uma profissão, se especializar e desenvolver habilidades para o mercado de trabalho e desafios atuais. Os cursos oferecidos seguem o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), do Ministério da Educação (MEC), e os diplomas são válidos em todo Brasil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Há dois tipos de formatos que são oferecidos nos cursos da EPT: presencial e Educação a Distância (EaD). As formas de participação variam conforme o momento escolar, que pode ser: integral (para alunos que fazem o ensino médio e curso técnico ao mesmo tempo), concomitante (curso técnico separado do ensino médio) e subsequente (para quem terminou o segundo grau e deseja fazer o curso técnico).

As inscrições estão abertas até sexta-feira (5/12) e e podem ser feitas por meio do site da SEE-DF ou das instituições educacionais públicas que oferecem os cursos da EPT, que disponibilizam os editais. Confira as 18 redes de ensino público que ofertam os cursos da EPT:

Brazlândia:

Centro de Educação Profissional — Escola Técnica Deputado Juarezão (CEP-ETC)

Ceilândia:

Centro de Educação Profissional — Escola Técnica de Ceilândia (CEP-ETC)

Gama:

Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional do Gama (Cemi)

Guará:

Centro de Educação Profissional — Escola Técnica do Guará Professora Teresa Ondina Maltese (CEP-ETG)

Paranoá:

Centro de Educação Profissional — Escola Técnica Leste Sérgio Damaceno (CEP-ETL)

Planaltina:

Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Planaltina (CEP-ETP)

Centro Educacional (CED) Stella dos Cherubins Guimarães Trois

Plano Piloto:

Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional a Distância de Brasília (Cejaep-EaD)

Centro de Educação Profissional – Escola de Música de Brasília (CEP-EMB)

Centro de Ensino Médio Integrado do Cruzeiro (Cemi)

Centro Educacional (CED) 2 do Cruzeiro

Centro de Educação Profissional – Escola de Sabores Oscar (CEP-ESO)

Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul (Cesas)

Recantos das Emas:

Centro Educacional (CED) 104 do Recanto das Emas

Centro Educacional (CED) 308 do Recanto das Emas

Santa Maria:

Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Santa Maria (CEP-ETSM)

Centro Educacional (CED) 310 de Santa Maria

Taguatinga:

Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Brasília (CEP-ETB)

Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional de Taguatinga (Cemi)

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado



