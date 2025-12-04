INSS realiza mutirão no DF para acelerar perícias de BPC e Auxílio-Doença

O INSS vai realizar um mutirão com mais de 500 vagas de atendimento no Distrito Federal (DF) neste fim de semana (6 e 7/12). Os atendimentos serão realizados nas Agências da Previdência Social (APS) de Taguatinga e Planaltina.

A ação tem o objetivo de adiantar perícias médicas e avaliações sociais para quem solicita o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Benefício por Incapacidade Temporária (antigo auxílio-doença). As vagas para atendimento estão distribuídas da seguinte forma:

Em Taguatinga são 198 vagas para perícia médica e 80 vagas para avaliação social. Já em Planaltina, serão 240 vagas para perícia médica Para agendar, o cidadão deve ligar para a Central 135 ou acessar o site ou o aplicativo Meu INSS.

A iniciativa é realizada em parceria com o Ministério da Previdência Social (MPS) e busca diminuir o tempo de espera e facilitar o acesso da população aos benefícios do INSS.