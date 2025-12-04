InícioCidades DF
BRB reafirma solidez e compromisso com o DF durante 6ª Reunião do Codese

O gerente-geral da plataforma governo no BRB, Werberth Fonseca destacou a continuidade plena dos serviços e empenho na recuperação da imagem do banco após crise recente

Werberth Fonseca, gerente geral de plataforma governo no BRB - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)
Werberth Fonseca, gerente geral de plataforma governo no BRB - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Durante a 6ª Reunião de Governança Codese-GDF, realizada na manhã desta quinta-feira (4/12), no auditório do Sinduscon-DF, o gerente-geral da Plataforma Governo do Banco Regional de Brasília (BRB), Werberth Fonseca Cerveira, representou a instituição. “Esse convite reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento do DF”, disse.

Cerveira explicou que o presidente do BRB, Nelson Sousa, nos últimos dias tem tomado todas as providências e diligências necessárias para reforçar a governança. “Estamos no processo de restaurar a imagem do banco, que foi bastante arranhada recentemente”, declarou.

O gerente também garantiu que o BRB segue funcionando plenamente, mesmo diante das repercussões da crise envolvendo o Banco Master. “Afirmo e reitero que o banco vem operando. Normalmente, o banco novamente se mostrou sólido, todos os serviços estão em pleno funcionamento, pois o banco tem conseguido absorver essa crise”, afirmou.

DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 04/12/2025 10:56 / atualizado em 04/12/2025 15:12
