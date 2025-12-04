Previsão do tempo: tempestades podem atingir o DF nesta quinta (4/12)

O Distrito Federal tem potencial de registrar tempestades ainda nesta quinta-feira (4/12), com risco de rajadas de vento, raios e até granizo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O cenário de instabilidade deve se manter ao longo do fim de semana e até a próxima segunda-feira, com previsão de chuvas diárias em todo o DF.

A meteorologista do Inmet, Tatiane Paz explica que o tempo chuvoso está associado a um canal de umidade configurado pela Zona de Convergência do Atlântico Sul, sistema que forma um grande corredor de nuvens entre o Norte e o Sudeste do país. “Por conta desse sistema, a gente tem tido essa chuva recorrente. Não é uma chuva contínua ao longo do dia, mas você vê chuva todos os dias”, afirma.

A previsão para o DF, nesta quinta (4/12), indica mínima de 18°C e máxima de 29°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 50%, no período da tarde, e chegou a 95% nas primeiras horas da manhã.

O dia começou com chuva fraca em algumas regiões, mas a tendência é de intensificação ao longo do dia. “Conforme a atmosfera aquece, você dá mais ‘combustível’ para uma chuva mais forte. Pela tarde pode ter chuva com gotas maiores”, explica a meteorologista.

Segundo o Inmet, o padrão deve se repetir nos próximos dias. “Haverá continuidade dessa chuva no fim de semana e também na segunda-feira”, afirma Paz.

Cuidados

Com a possibilidade de tempestades localizadas, a especialista orienta que a população redobre a atenção. “Evite sair durante chuva forte. Cuidado com alagamentos e evite ficar próximo a árvores, por risco de raios. Além disso, é melhor aguardar a tempestade passar antes de se deslocar”, recomenda.

