PCDF cumpre 25 mandados de prisão para impedir avanço de facção no DF

PCDF cumpre 50 mandados, entre prisão e busca e apreensão, para impedir avanço de facção no DF - (crédito: PCDF/Divulgação)

Foram cumpridos, na manhã desta quinta-feira (4/12), 25 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no Distrito Federal, no Entorno e em presídios do DF. As ações integram duas operações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) voltadas a impedir a reestruturação da célula brasiliense de uma facção criminosa originada em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os mandados foram executados em Samambaia, Núcleo Bandeirante, Santa Maria, Sobradinho, Ceilândia, Gama, Planaltina, Recanto das Emas, Valparaíso de Goiás e nos presídios do DF.

De acordo com as investigações, apesar de a organização criminosa ser única, ela se divide em diversas “células”, com autonomia e estrutura próprias. O modelo visa ampliar o controle sobre a população carcerária, garantir o monopólio da violência dentro das prisões e expandir as atividades criminosas dentro e fora dos presídios.

A primeira operação cumpre 18 mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra suspeitos de integrar a facção. A ofensiva foi iniciada a partir da análise de provas apreendidas com integrantes da organização durante a primeira etapa da investigação, realizada em abril deste ano. Na ocasião, os agentes apuravam a participação dos criminosos em extorsões e tráfico de drogas em Brazlândia.

Já a segunda operação também teve origem em provas colhidas pela PCDF. As investigações apuraram uma tentativa de homicídio cometida por membros da facção paulista contra um suposto integrante de um grupo rival, de origem carioca, no Recanto das Emas. Foram cumpridos sete mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

A ação desta quinta-feira (4/12) mobilizou 110 agentes divididos na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, unidade do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Draco/Decor), em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do DF (Gaeco/MPDFT). Houve apoio da Divisão de Inteligência Policial da Secretaria de Administração Penitenciária do DF (DIP/Seape) e da Polícia Civil de Goiás (PCGO).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As operações integram a 3ª edição da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento às Organizações Criminosas (Operação Renorcrim), coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi).