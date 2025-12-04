Homem é preso após atacar veículos com pedras e quebrar para-brisa na EPVP

Agressor atingiu veículos com pedras e teve a prisão realizada por policial que passava pelo local - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso após atacar veículos com pedras e provocar danos na Estrada Parque Vicente Pires (EPVP), nas proximidades do SMPW Quadra 05, em frente à Paróquia Imaculado Coração de Maria. O suspeito lançou pedras contra carros em movimento, colocando motoristas e passageiros em risco.

A ação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) começou quando um policial do 25º Batalhão, que havia acabado de sair do plantão, passou pelo local nesta quarta-feira (3/12) e flagrou populares que tentavam conter o agressor. O militar interveio imediatamente e foi informado pelas testemunhas de que o homem arremessou pedras contra os veículos que passavam pela rodovia.

O crime foi confirmado após verificar o para-brisa destruído de um Ford Maverick. O motorista relatou que o autor lançou a pedra com clara intenção de atingir os ocupantes do carro. Outro condutor, um policial militar da reserva, contou ter sido alvo de tentativa semelhante, mas conseguiu desviar antes de parar para ajudar na contenção do agressor.

Diante do perigo e dos relatos das vítimas, o policial deu voz de prisão ao suspeito. Populares acionaram o Centro de Operações da PMDF, e uma equipe do 17º BPM chegou em apoio para conduzir a ocorrência.

O homem foi levado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde o caso foi registrado. De acordo com a PMDF, a identificação do homem ficou sob responsabilidade da Polícia Civil, uma vez que as informações fornecidas por ele apresentavam inconsistências.

