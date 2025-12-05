Codese e GDF apresentam metas cumpridas

O Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (Codese) e o Governo do Distrito Federal (GDF) realizaram, ontem, a 6ª Reunião de Governança, no auditório do Sinduscon-DF. O encontro contou com a participação da entidade e de autoridades locais com o objetivo de discutir a implementação do plano de longo prazo com a temática "O DF que a gente quer em 2040".

O plano, lançado em 2018 pela sociedade civil organizada, propõe 210 metas de desenvolvimento, das quais 92% foram acatadas pelo GDF para a gestão 2023-2026. Desde o lançamento do plano, foram concluídas 25 ações. Na Saúde, uma das medidas é a ampliação dos espaços de atendimento de urgência, emergência e da atenção primária e secundária. Também, R$ 122 milhões estão sendo investidos em sete novas unidades de pronto atendimento (UPAs) e R$ 814 milhões na construção de quatro novos hospitais. Já o destaque da Educação foi a ampliação da rede de ensino infantil, com a construção de 26 novos centros de educação da primeira infância (Cepis), aproximando o governo da meta de zerar a fila de espera.

Em Turismo, Economia Criativa, Cultura, Esporte e Lazer, por exemplo, uma das conquistas foi a reforma do Autódromo Internacional Nelson Piquet, reaberto semana passada. Em Desenvolvimento Econômico, outra ação finalizada foi a redução do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) de 3% para 2%. O único eixo que ainda não tem metas concluídas é o de Tecnologia e Inovação.

"Nós queremos que Brasília seja de fato uma referência no Brasil de uma cidade que se organizou. Esse é o nosso objetivo", destacou o secretário de Governo do DF, José Humberto Pires.

O presidente do Codese-DF, Dionyzio Antônio Martins Klavdianos, completou que, para garantir a transparência e o engajamento social, o acompanhamento das metas é feito em tempo real por meio da plataforma digital que leva o nome do programa, lançada em dezembro de 2024 e acessível ao público.

O Codese-DF é uma iniciativa da sociedade civil organizada que tem como missão contribuir para o desenvolvimento sustentável e estratégico do Distrito Federal, por meio de um modelo de governança colaborativa que une poder público, setor privado e sociedade em um esforço conjunto para transformar Brasília em um exemplo de gestão e inovação.

Colaborou: Manuela Sá