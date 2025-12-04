Presidente do Correio, Guilherme Machado é homenageado pela Ademi-DF

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, foi um dos homenageados na terceira edição do Prêmio Mérito Imobiliário, promovido pela Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF), na noite desta quarta-feira (4/12). A cerimônia reuniu empresários, autoridades e representantes da construção civil no restaurante Rubaiyat, e celebrou personalidades, empresas e projetos que, ao longo de 2025, contribuíram para o desenvolvimento e para a consolidação do setor imobiliário no Distrito Federal.

Machado foi reconhecido na categoria Profissionais de Comunicação pela contribuição na qualificação da cobertura jornalística sobre o mercado imobiliário e pelo papel do jornal no fortalecimento da imagem do setor.

Guilherme Machado ressaltou a longa trajetória de colaboração entre o Correio e a Ademi-DF. “A Ademi é um parceiro antigo nosso. O Correio e a associação sempre caminharam juntos. Receber essa homenagem é motivo de grande orgulho, pelo reconhecimento da importância do jornal e do trabalho que desenvolvemos ao longo do ano”, afirmou.

O presidente da Ademi-DF, Celestino Fracon, reforçou a relevância do reconhecimento aos profissionais de comunicação e elogiou a parceria histórica com o Correio Braziliense. “É uma parceria antiga. Estamos muito felizes e honrados de trilhar esse caminho juntos novamente. São novos tempos, com novas formas de linguagem e de divulgação, e o jornalismo especializado tem papel fundamental nesse processo”, afirmou.

Governo e empresariado

Presentes no evento, autoridades do GDF também ressaltaram a importância do mercado imobiliário para a economia local. O secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, destacou o papel das empresas do setor na geração de empregos e na arrecadação necessária para políticas sociais. “Vocês chegam com coragem, geram emprego e ajudam a movimentar a economia. Nosso papel é seguir aprimorando o que precisa ser ajustado para garantir um ambiente favorável ao crescimento.”

O empresário Paulo Otávio, referência histórica no setor imobiliário do DF, também comentou a importância da premiação e valorizou tanto os homenageados quanto o papel da imprensa. “Brasília é uma cidade em evolução constante. Águas Claras, Samambaia e tantos outros setores mostram essa capacidade de crescimento. E tudo isso só é possível com o esforço do mercado imobiliário, trabalhando de forma planejada e responsável”, afirmou.