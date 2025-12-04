Morre o psiquiatra Virgílio Vóssio Brígido

Psiquatra atuou no Hospital Regional de Ceilândia como diretor - (crédito: Material cedido ao Correio)

O médico psiquiatra Virgílio Vóssio Brígido morreu nessa terça-feira (3/12). Com uma carreira consolidada em Brasília, ele foi diretor do Hospital Regional de Ceilândia durante mais de três décadas, além de atuar no Hospital de Base e no departamento médico do Ministério das Comunicações.

Natural de Fortaleza (CE), Virgílio se formou na Santa Casa de Misericórdia, em Vitória (ES) e chegou na Capital Federal durante a década de 1960. Ele deixa três filhos, três netas, duas noras e um imenso legado na medicina brasiliense.

Segundo informações divulgadas pela família, o velório acontece nesta sexta-feira (5), na capela 2 do Cemitério Campo da Esperanças, a partir das 7h30.