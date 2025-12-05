DF tem 960 vagas de emprego nesta sexta; salários chegam a R$3 .767

Os interessados podem se inscrever pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 16 agências - (crédito: Tony Winston/Agência Brasília)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal encerram a semana com 960 vagas de emprego em diversas áreas e níveis de escolaridade, nesta sexta-feira (5/11). O maior salário do dia (R$ 3.767,56) é para o cargo de chefe de manutenção mecânica de sistemas operacionais, na Asa Norte. A função exige formação superior em Elétrica e experiência prévia.

Também se destacam, pela remuneração, vagas para garçom na Asa Sul (R$ 3.500) e para técnico eletrônico no Guará (R$ 3.481,39). As áreas com mais oportunidades abertas são operador de caixa, com 183 vagas espalhadas por várias regiões; repositor de mercadorias, com 156 postos; e auxiliar de limpeza, que reúne 97 vagas.

Os interessados podem se inscrever pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 16 agências, que funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h. O cadastro permite concorrer também a vagas futuras, já que o sistema cruza o perfil do candidato com as demandas das empresas.

Empregadores que desejam divulgar oportunidades ou usar as agências para entrevistas podem procurar uma unidade, enviar mensagem para gcv@sedet.df.gov.br ou acessar o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.