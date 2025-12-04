Agro do DF inicia safra com otimismo e aposta em produtividade recorde

Secretário afirma que 40% da soja produzida no DF é destinada à fabricação de sementes premium, distribuídas para grandes regiões produtoras como Mato Grosso, Bahia, Goiás e Minas Gerais - (crédito: Foto: Divulgação/Emater-DF)

O agronegócio do Distrito Federal inicia o novo ciclo agrícola com expectativas elevadas. Segundo o secretário de Agricultura, Rafael Borges Bueno, as condições iniciais da safra são consideradas favoráveis e a semeadura da soja ocorreu dentro da melhor janela climática.

“Estamos com uma grande expectativa para a próxima safra. Os produtores conseguiram realizar o plantio da soja em um momento muito bom”, afirmou Bueno, em entrevista ao Correio, pontuando os preços internacionais mais baixos e custos de produção pressionados pela cotação do dólar, um dos principais desafios.

De acordo com Bueno, Distrito Federal consolidou-se como um polo estratégico de sementes de alta qualidade. O secretário afirma que 40% da soja produzida no DF é destinada à fabricação de sementes premium, distribuídas para grandes regiões produtoras como Mato Grosso, Bahia, Goiás e Minas Gerais. O território também ocupa a segunda posição nacional na exportação de sementes de sorgo.

Embora tenha um território reduzido, o DF mantém desempenho expressivo. “Em volume, ocupamos a 14ª posição na produção de grãos, mas em produtividade batemos recordes ano após ano — seja na soja, no feijão ou no milho”, destaca o secretário.

A avicultura industrial de corte também se tornou uma engrenagem relevante da economia local. Apenas esse segmento movimentou R$ 1 bilhão no ano passado e gerou mais de 5 mil empregos diretos.

Para esta safra, Bueno acredita que o conjunto de investimentos do GDF em tecnologia, infraestrutura e regularização fundiária deve impulsionar novamente os resultados do setor. “Acreditamos que o agro vai bater, mais uma vez, recordes de produção de grãos e de frangos”.

Entre os investimentos do GDF listados pelo secretarío está a ampliação das compras institucionais de alimentos da agricultura familiar. "A nossa expectativa com a entrada de novos produtos para a alimentação escolar, principalmente, com o o filé de tilápia, é passarmos dos R$ 60 milhões em aquisição (de produtos da agricultora alimentar)".