Governo lança Plano Safra 25/26 com R$ 516,2 bilhões em crédito agrícola

As tabelas com taxas de juros, prazos e limites serão divulgadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). - (crédito: Foto: Divulgação/Emater-DF)

Em cerimônia realizada nesta terça-feira (1º/7), no Palácio do Planalto, o governo federal lançou o Plano Safra 2025/2026 com um volume recorde de R$ 516,2 bilhões em recursos voltados à agricultura empresarial. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao lado do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

Com o slogan “Força para o Brasil crescer”, o plano marca um acréscimo de R$ 8 bilhões em relação à edição anterior e reforça o compromisso do governo com o crescimento sustentável do agronegócio.

Voltado a médios e grandes produtores, o novo ciclo abrange operações de custeio, comercialização e investimento. As condições variam conforme o perfil do produtor e o tipo de programa acessado. As tabelas com taxas de juros, prazos e limites serão divulgadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Sustentabilidade no centro

Uma das principais novidades do Plano Safra 2025/2026 é a exigência do cumprimento do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para a liberação de crédito de custeio agrícola. A medida, que antes era obrigatória apenas para pequenos produtores do Pronaf, agora se estende a financiamentos maiores, com ou sem Proagro. A meta é aumentar a segurança climática e ambiental da produção, evitando o plantio fora do período indicado ou em áreas inadequadas.

Outra inovação é a autorização para que produtores financiem rações, suplementos e medicamentos adquiridos até 180 dias antes da contratação do crédito, o que aumenta a flexibilidade no acesso a insumos. Também passa a ser permitido usar o crédito para produção de sementes e mudas florestais, além do financiamento de plantas para cobertura do solo na entressafra, incentivando práticas de agricultura regenerativa.

Incentivos e modernização no campo

A nova edição do plano amplia o acesso ao Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), agora disponível inclusive para produtores do Pronaf e Pronamp com contratos ativos no Plano Safra. A medida fortalece o setor cafeeiro e amplia a capacidade de investimento e produção.

Os produtores que adotarem práticas sustentáveis terão acesso a juros reduzidos. Foi prorrogado até junho de 2026 o desconto de 0,5 ponto percentual nas taxas de custeio rural para médios produtores e agricultores que investirem em sustentabilidade.

Na área de inovação, os programas Moderagro e Inovagro foram unificados, simplificando o acesso ao crédito e aumentando os limites para investimentos em estruturas como granjas, o que fortalece a sanidade animal e a competitividade do setor.

Já o subprograma RenovAgro Ambiental agora permite o financiamento de ações de prevenção e combate a incêndios, inclusive com a aquisição de caminhões-pipa e mudas para recomposição de áreas degradadas. O programa de armazenagem (PCA) também foi ampliado: a capacidade por projeto saltou de 6 mil para 12 mil toneladas.

Mais acesso ao crédito

O limite de renda para enquadramento no Pronamp aumentou de R$ 3 milhões para R$ 3,5 milhões por ano, permitindo que um número maior de produtores aproveite as condições diferenciadas de crédito.

O plano também prevê facilidades para a renegociação de dívidas, atendendo produtores afetados por eventos climáticos extremos ou dificuldades financeiras nos ciclos anteriores. A medida deve ajudar na retomada da atividade produtiva em diversas regiões do país.