Jogador Bruno Henrique e outras oito pessoas se tornam réus por estelionato

Bruno Henrique é investigado por participação em apostas de familiares em cartão amarelo: caso se arrasta desde novembro de 2023 - (crédito: Divulgação/Flamengo)

A Justiça do Distrito Federal tornou réus, nesta terça-feira (4/12), o jogador do Flamengo, Bruno Henrique, e outros oito acusados pelo crime de estelionato em apostas esportivas após recurso apresentado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

A denúncia afirma que o jogador teria forçado receber um cartão amarelo durante uma partida contra o Santos, realizada em 1° de novembro de 2023, em Brasília. Ainda segundo a denúncia, a ação de Bruno Henrique teria o objetivo de beneficiar apostas de determinados grupos que apostaram em plataformas on-line.

O principal foco de suspeita foi o grande volume, apontado como incomum, de apostas em palpites que apontavam que Bruno Henrique receberia alguma punição na partida. As investigações também apontam que muitas das contas que realizaram essas apostas eram recém-criadas e, sobretudo, provenientes da cidade natal do jogador, Belo Horizonte (BH).

A Justiça do DF já havia recebido a denúncia do MDPFT em julho deste ano, tornando Bruno réu por fraude esportiva. Com a decisão tomada nesta quinta (04/12), também passa a tramitar a ação penal por estelionato no mesmo contexto de apostas esportivas.