Motorista fica preso às ferragens após bater em ônibus, na Asa Norte

Após ser estabilizado conforme o protocolo de trauma, ele foi transportado pelo Samu para uma unidade hospitalar

Duas faixas do Eixo L foram interditadas durante o atendimento para garantir a segurança dos socorristas - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Duas faixas do Eixo L foram interditadas durante o atendimento para garantir a segurança dos socorristas - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um motorista ficou preso às ferragens de um veículo utilitário após colidir com um ônibus de transporte urbano. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (4/12), no Eixo L, próximo à SQN 216, sentido Ponte do Bragueto

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), as equipes de resgate encontraram o condutor do carro utilitário, de cor branca, encarcerado na cabine. Ele apresentava apenas ferimentos leves.

Os bombeiros precisaram utilizar técnicas de desencarceramento para liberar o motorista. Após ser estabilizado conforme o protocolo de trauma, ele foi transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar de referência.

Nenhum ocupante do ônibus de transporte urbano ficou ferido e ninguém precisou ser levado ao hospital. Duas faixas do Eixo L foram interditadas durante o atendimento para garantir a segurança dos socorristas e das vítimas, causando lentidão no trânsito.

As causas da colisão serão investigadas. O local do acidente ficou sob responsabilidade do Departamento de Trânsito (Detran-DF).

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 04/12/2025 19:46
