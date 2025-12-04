Motorista fica preso às ferragens após bater em ônibus, na Asa Norte

Duas faixas do Eixo L foram interditadas durante o atendimento para garantir a segurança dos socorristas - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um motorista ficou preso às ferragens de um veículo utilitário após colidir com um ônibus de transporte urbano. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (4/12), no Eixo L, próximo à SQN 216, sentido Ponte do Bragueto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), as equipes de resgate encontraram o condutor do carro utilitário, de cor branca, encarcerado na cabine. Ele apresentava apenas ferimentos leves.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os bombeiros precisaram utilizar técnicas de desencarceramento para liberar o motorista. Após ser estabilizado conforme o protocolo de trauma, ele foi transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar de referência.

Nenhum ocupante do ônibus de transporte urbano ficou ferido e ninguém precisou ser levado ao hospital. Duas faixas do Eixo L foram interditadas durante o atendimento para garantir a segurança dos socorristas e das vítimas, causando lentidão no trânsito.

As causas da colisão serão investigadas. O local do acidente ficou sob responsabilidade do Departamento de Trânsito (Detran-DF).