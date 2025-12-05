Eventos culturais alteram o trânsito neste fim de semana; confira locais

Órgão de trânsito implantará sinalização viária para travessia de pedestres e para coibir o estacionamento irregular - (crédito: Divulgação/ Detran DF)

O trânsito no entorno da Arena BRB Mané Garrincha será alterado neste sábado (6/12) pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), em razão do show Sorriso As Antigas, que será realizado no local.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As intervenções ocorrerão em vias da Asa Norte e do Eixo Monumental. A partir das 16h, agentes atuarão em pontos fixos e em patrulhamento na região para garantir a fluidez do tráfego, coibir infrações e auxiliar na travessia de pedestres. Painéis eletrônicos de mensagens serão instalados em locais estratégicos para orientar condutores e pedestres.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na via N1, na altura do Planetário, e na via de contorno do Estádio Nacional de Brasília (ENB), o Detran-DF implantará sinalização viária para travessia de pedestres e para coibir o estacionamento irregular.

Na via N2, próximo à rotatória de acesso à via de contorno do ENB, será demarcada uma área exclusiva para embarque e desembarque de veículos de transporte por aplicativo. Na entrada principal de automação da Arena BRB Mané Garrincha, será sinalizada uma área destinada aos táxis.

Já no Guará, no domingo (7/12), será realizada a Rua do Lazer. Das 6h às 17h, todos os acessos à Avenida Central do Guará II, entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei, na EQ 31/33, ficarão fechados. Além de realizar as interdições na via, as equipes de fiscalização do Detran farão o controle do tráfego nas imediações do evento.