DF terá fim de semana com chuva, e Inmet emite alerta

O Distrito Federal entra no fim de semana com possibilidade de chuva persistente. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica instabilidade e precipitações, com tendência de redução apenas entre domingo e segunda-feira. Nesta sexta-feira (5/12), o órgão emitiu aviso laranja, válido por 24 horas, que alerta para chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou 50 a 100 mm ao longo do dia.

A temperatura nesta sexta (5) registrou mínima de 19°C e deve alcançar máximas entre 25°C e 26°C em todo o DF. A umidade relativa do ar permanece elevada, com variações de 60% a 65% na mínima e chegou a 95% a 100% na máxima, cenário típico de forte saturação atmosférica e propício a pancadas de chuva volumosas, como explica o meteorologista Danilo Cabral.

Apesar de a previsão apontar maior probabilidade para chuva forte do que para ventos extremos, o meteorologista ressalta que rajadas entre 60 km/h e 90 km/h podem ocorrer dentro desse aviso, mas, segundo o especialista, as chances são mínimas.

A chuva deve alternar entre momentos de pancadas intensas e períodos de trégua ao longo de todo o fim de semana. Uma nova análise meteorológica será feita neste sábado (6/12), quando o aviso poderá ser mantido, alterado ou substituído conforme as condições se desenvolvam. A expectativa é que a instabilidade diminua gradualmente a partir de domingo para segunda.

