Mega-Sena acumula outra vez e prêmio chega a R$ 12 milhões

Mega-Sena acumula em R$ 33 milhões. Sorteio está marcado para essa quinta-feira (18) - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)

O concurso 2.947 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta (4/12), não teve ganhador da faixa principal. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 04, 10, 15, 37, 39 e 44. O próximo sorteio será realizado neste sábado (6/12), e o prêmio está acumulado em R$ 12 milhões.

A modalidade da Quina teve 86 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 14.699,14. A quadra registrou 2.287 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 911,11.

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país, ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.