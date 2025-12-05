InícioCidades DF
SORTEIO

Mega-Sena acumula outra vez e prêmio chega a R$ 12 milhões

O próximo sorteio vai acontecer neste sábado (6/12), às 20h. Para garantir a bolada, os apostadores devem acertar as seis dezenas do concurso

Mega-Sena acumula em R$ 33 milhões. Sorteio está marcado para essa quinta-feira (18) - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)
Mega-Sena acumula em R$ 33 milhões. Sorteio está marcado para essa quinta-feira (18) - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)

O concurso 2.947 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta (4/12), não teve ganhador da faixa principal. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 04, 10, 15, 37, 39 e 44. O próximo sorteio será realizado neste sábado (6/12), e o prêmio está acumulado em R$ 12 milhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A modalidade da Quina teve 86 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 14.699,14. A quadra registrou 2.287 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 911,11.

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país, ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 05/12/2025 09:24
SIGA
x