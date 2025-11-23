Cosméticos, farinha, cerveja: Receita apreende R$ 2,3 milhões em mercadorias irregulares

Operação ocorreu ao longo de sete dias, entre 17/11 e este domingo (23/11) - (crédito: Receita DF/Divulgação)

Ao longo de uma semana, entre o dia 17 e este domingo (23/11), auditores da Secretaria de Economia do DF apreenderam toneladas de mercadorias avaliadas em R$ 2,3 milhões que eram vendidas em desacordo com a legislação. A operação, denominada Rotineiras de Fiscalização, gerou um crédito tributário — impostos e multas — de aproximadamente R$ 1 milhão.

Entre os itens retidos, estão 34.550 unidades de cerveja em lata de 269 ml, 90 mil kg de farinha de trigo, 81 mil kg de arroz com casca, 17.940 litros de leite em caixa e 10 mil kg de cosméticos. Os pontos onde ocorreram as maiores apreensões foram na Epia e nas BRs 020 e 060.

Na Epia, os fiscais localizaram uma carreta com 134.550 unidades de cerveja em lata sem a nota fiscal. Na BR-020, houve a apreensão, por exemplo, de uma carreta bi trem com 75 toneladas de mercadorias de farinha de trigo com nota fiscal inidônea. Na mesma via, outros dois automóveis continham 81 mil kg de arroz com casca na mesma situação irregular.

Até pisos cerâmicos foram confiscados. A carga foi localizada na BR-060 e tinha o equivalente a mais de R$ 117 mil.