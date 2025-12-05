InícioCidades DF
W3 registra engarrafamento nesta sexta-feira (5/12)

Trânsito na W3 Sul ficou engarrafado devido a falhas em semáforos. Detran-DF enviou equipes de manutenção e de policiamento de trânsito para o local

26/11/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Trânsito no Eixo Monumental - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Na manhã desta sexta-feira (5/12), o trânsito na W3 Sul ficou engarrafado devido a falhas em semáforos. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) enviou equipes de manutenção e de policiamento de trânsito.

O órgão informou, em nota, que não houve registro de semáforos queimados na região e que a intermitência ocorreu devido a uma obra que está sendo feita no local. O departamento afirmou, ainda, que oscilações no funcionamento podem ser provocadas por fatores externos, como vandalismo, colisões de veículos, furtos de cabos e interferências ocasionadas por obras.
"Sempre que uma ocorrência é identificada, o Detran-DF aciona imediatamente as equipes de manutenção semafórica e de fiscalização de trânsito, que vão até o local para realizar os reparos necessários e garantir a sinalização adequada, assegurando a fluidez e a segurança viária."

05/12/2025
