W3 registra engarrafamento nesta sexta-feira (5/12)

Na manhã desta sexta-feira (5/12), o trânsito na W3 Sul ficou engarrafado devido a falhas em semáforos. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) enviou equipes de manutenção e de policiamento de trânsito.

O órgão informou, em nota, que não houve registro de semáforos queimados na região e que a intermitência ocorreu devido a uma obra que está sendo feita no local. O departamento afirmou, ainda, que oscilações no funcionamento podem ser provocadas por fatores externos, como vandalismo, colisões de veículos, furtos de cabos e interferências ocasionadas por obras.

"Sempre que uma ocorrência é identificada, o Detran-DF aciona imediatamente as equipes de manutenção semafórica e de fiscalização de trânsito, que vão até o local para realizar os reparos necessários e garantir a sinalização adequada, assegurando a fluidez e a segurança viária."