Ataque a tiros em Santa Maria deixa quatro feridos e mata empresário

Um ataque a tiros em um quiosque de Santa Maria deixou quatro baleados e um morto na noite desse sábado (29/11). A vítima fatal foi identificada como Felipe Vinhas, empresário e dono de uma loja de joias de prata da cidade.

Militares foram acionados para a ocorrência por volta das 22h, horas após o jogo da final das Libertadores. O ponto informado era no Churrasquinho Tá na Área, na CL 110. No local, havia dispersão de pessoas e tumulto.

O proprietário do estabelecimento informou o quantitativo de três pessoas baleadas. O total, no entanto, foi de cinco pessoas, incluindo Felipe. Testemunhas relatam que o autor dos disparos dirigia um Fiat Cronos. Não há informações sobre a identidade do criminoso e sobre a motivação do crime.

Populares contam que Felipe Vinhas não tinha envolvimento com o crime e gerenciava a loja 3zero4 Pratas, na CL 203.

