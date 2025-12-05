Corpo de mulher é encontrado no Lago Paranoá

Por volta das 15h desta sexta-feira (5/12), o corpo de uma mulher, ainda sem identificação, foi encontrado no Lago Paranoá, próximo à Barragem do Paranoá.
O Corpo de Bombeiros foi avisado por um pescador, que avistou o corpo. No local, as equipes isolaram a área e acionaram a Polícia Civil.
Ainda não há informações sobre a causa da morte ou sobre a identificação da vítima.
postado em 05/12/2025 17:57