Corpo de mulher é encontrado no Lago Paranoá

O corpo foi encontrado próximo à barragem do Paranoá - (crédito: Reprodução: CBMDF)

Por volta das 15h desta sexta-feira (5/12), o corpo de uma mulher, ainda sem identificação, foi encontrado no Lago Paranoá, próximo à Barragem do Paranoá.

O Corpo de Bombeiros foi avisado por um pescador, que avistou o corpo. No local, as equipes isolaram a área e acionaram a Polícia Civil.

Ainda não há informações sobre a causa da morte ou sobre a identificação da vítima.