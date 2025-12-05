InícioCidades DF
Investigação

Corpo de mulher é encontrado no Lago Paranoá

O Corpo de Bombeiros foi avisado por um pescador, que avistou o corpo. No local, as equipes isolaram a área e acionaram a Polícia Civil

O corpo foi encontrado próximo à barragem do Paranoá - (crédito: Reprodução: CBMDF)
O corpo foi encontrado próximo à barragem do Paranoá - (crédito: Reprodução: CBMDF)

Por volta das 15h desta sexta-feira (5/12), o corpo de uma mulher, ainda sem identificação, foi encontrado no Lago Paranoá, próximo à Barragem do Paranoá.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Corpo de Bombeiros foi avisado por um pescador, que avistou o corpo. No local, as equipes isolaram a área e acionaram a Polícia Civil.

Ainda não há informações sobre a causa da morte ou sobre a identificação da vítima.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 05/12/2025 17:57
SIGA
x