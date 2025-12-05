Saiba quem é a militar encontrada morta em incêndio em quartel

Maria de Lourdes Freire Matos é o nome da militar que foi encontrada morta em um quartel do Setor Militar Urbano na tarde desta sexta-feira (5/12). Ela tinha 25 anos, seu corpo foi encontrado nas dependências do 1° Regimento de Cavalaria de Guardas (1° RGC).

Segundo informações apuradas pelo Correio, Maria tinha a patente de Cabo e era musicista do regimento. O grupo prestou condolências a Maria através de uma nota publicada no perfil do Instagram do batalhão. "O 1° RCG manifesta profundo pesar pelo falecimento da Cabo Maria de Lourdes Freire Matos, cuja trajetória na Instituição foi marcada por dedicação, profissionalismo e um compromisso exemplar com o serviço prestado na Fanfarra".

O Comando Militar do Planalto também emitiu uma nota de pesar pela morte da militar. "O Comando Militar do Planalto comunica, com profundo pesar, o falecimento de uma militar do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas (1º RCG), ocorrido na tarde desta quinta-feira, 5 de dezembro". Ao fim, eles afirmam que família da militar está recebendo o apoio necessário do Comando e que uma investigação foi instaurada para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Incêndio

Por volta das 16h desta sexta, o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de incêndio no Setor Militar Urbano (SMU). Ao chegar no local, as equipes se depararam com uma enorme quantidade de chamas e fumaça. Segundo a corporação, dentro do espaço havia grande quantidade de material combustível.

O corpo de Maria foi encontrado já carbonizado durante a fase de resfriamento dos materiais que foram atingidos pelas chamas. A perícia do CBMDF e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram acionadas para o local.