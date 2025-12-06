Homem acusado de tráfico de drogas é preso com 69 pedras de crack - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso por tráfico de drogas após policiais militares encontrarem 69 pedras de crack com ele. A ação ocorreu depois de denúncias anônimas que apontavam o uso de um carro na venda de entorpecentes, na região da Quadra 201 de Santa Maria.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Homem é preso por porte de drogas e munições no Paranoá



Na noite de sexta-feira (5/12), equipes da Polícia Militar (PMDF) localizaram o veículo perto da Quadra E durante o patrulhamento. Ao se aproximarem para a abordagem, os militares sentiram cheiro característico de entorpecentes.

Durante a ação, o suspeito arremessou um objeto no chão, posteriormente identificado como um tubo de vidro com as pedras de crack. O homem confirmou que tinha uma fração de maconha do tipo “skunk” dentro do carro e relatou estar comercializando as drogas na região, afirmando, ainda, que a quantia em dinheiro encontrada era proveniente da atividade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O autor foi levado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.