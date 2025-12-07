InícioCidades DF
Colisão entre dois carros deixa uma pessoa ferida na Candangolândia

Acidente ocorreu na noite deste sábado (6/12) por volta das 19h20, na entrada da Candangolândia. Vítima foi transportada para o hospital com dores no tórax

Vítima foi levada para o hospital com dores no tórax - (crédito: Divulgação/ CBMDF)
Uma colisão entre dois veículos deixou uma pessoa ferida, na noite deste sábado (06/12), na entrada da Candangolândia. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente aconteceu por volta das 19h20. 

No local, a vítima foi avaliada pela equipe de socorristas. Queixando-se de dores na região do tórax, foi transportada consciente e orientada para o hospital. O condutor do outro veículo não sofreu nenhum ferimento.

Até o momento, segundo o Corpo de Bombeiros, não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para a ocorrência para cuidar do local.

postado em 07/12/2025 14:50
