Colisão entre dois carros deixa uma pessoa ferida na Candangolândia

Uma colisão entre dois veículos deixou uma pessoa ferida, na noite deste sábado (06/12), na entrada da Candangolândia. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente aconteceu por volta das 19h20.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
No local, a vítima foi avaliada pela equipe de socorristas. Queixando-se de dores na região do tórax, foi transportada consciente e orientada para o hospital. O condutor do outro veículo não sofreu nenhum ferimento.
- Leia também: Vídeo: cobra cascavel é encontrada em casa no Park Way
- Leia também: Morre Mestre Woo, introdutor do Tai Chi Chuan em Brasília, aos 93 anos
Até o momento, segundo o Corpo de Bombeiros, não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para a ocorrência para cuidar do local.
Saiba Mais
postado em 07/12/2025 14:50