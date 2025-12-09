A hora da estrela: 48 anos sem Clarice Lispector

Um dia antes de completar 57 anos, Clarice Lispector morreu no hospital do INPS, no Rio de Janeiro, devido a complicações do câncer de ovário — descoberto pela escritora poucos meses antes de morrer. Nascida Chaya Pinkhasivna Lispector em 10 de dezembro de 1920, a ucraniana — naturalizada brasileira e autodenominada pernambucana por ter vindo ao Brasil ainda na barriga da mãe — despediu-se deste mundo no dia 9 de dezembro de 1977.

Embora assustadora para muitos, a morte nunca foi temida por Clarice, mas era um tema frequente em seus textos de indagações metafísicas. Diferentemente do senso comum, a morte sempre flertava com a escritora — ou seria ao contrário? Desde antes de nascer, Clarice embalou danças perigosas com a morte. Sua mãe, Mania, sofria de sífilis — resultado de um suposto estupro durante a Guerra Civil Russa —, doença da qual foi dada ao bebê em seu ventre a responsabilidade de curar. Assim, Clarice nasceu em solo brasileiro como a esperança de dias melhores.

Mania, porém, morreu quando a filha tinha 10 anos, deixando para Clarice um sentimento de culpa e uma missão de vida que nunca seria cumprida. A perda da figura materna aparentemente deixou um vazio na escritora que nunca cicatrizou — legado perpetuado principalmente por Macabéa, protagonista de A hora da estrela.

O fim trágico da nordestina miserável e anônima no livro foi comentado por Clarice na entrevista concedida a Júlio Lerner, da TV Cultura, em 1977. A conversa também acompanhou um pacto sombrio entre os dois: a escritora pediu ao jornalista que só fosse exibida quando a morte a alcançasse — o que aconteceu 10 meses depois. Clarice morreu, mas as frases concedidas a Lerner continuam a impactar novas gerações de leitores e estudiosos.

Questionada do porquê da morte trágica de Macabéa logo após um vislumbre de um futuro brilhante — talvez um reflexo da esperança que simbolizou para a própria mãe —, Clarice simplesmente respondeu que se imaginou no lugar da personagem, sendo atropelada em um dia comum, e achou a ideia engraçada. Mesmo aparentemente apática durante a entrevista, Clarice explicou enquanto acendia um cigarro após o outro: "Eu agora morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu estou morta. Estou falando do meu túmulo."

Fossem contos, romances ou cartas, Clarice nunca deixava de divagar sobre a morte, ditando uma narrativa quase fúnebre através de suas personagens, retratando um olhar curioso para com a culpada por roubar sua mãe deste plano. "Ah, como queria morrer", escreveu em Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. "Quando eu morrer, que eu não sei quando é… Será que tem Coca-Cola e Pepsi Cola ainda?", disse em entrevista a Affonso Romano de Sant'anna, em 1976, 14 meses antes de partir.

Parecia que a escritora pressentia a morte quase como uma velha amiga vindo buscá-la para um descanso eterno após tanto tempo neste mundo. E, como tudo em sua vida, resultou em epifanias e belas palavras. A felicidade clandestina que Clarice sentia ao habitar o mundo real e o das letras não poderia durar para sempre, e, por mais que a felicidade fosse existente, a clandestinidade de um ser que está sempre à procura de algo nunca seria totalmente preenchida.

"Se eu tivesse que dar um título à minha vida seria: à procura da própria coisa", dizia. "Não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado. Mas não entender pode não ter fronteiras. Sinto que sou muito mais completa quando não entendo", se contradizia. "Liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome", lamentava sua limitação física.

Agora, Clarice vive nas mentes de mulheres que encontram conforto em suas palavras, em academias que a exaltam, e até em frases publicadas em redes sociais por usuários que nem fazem ideia de sua grandiosidade. Fora das limitações do próprio corpo, a alma da escritora transita entre os mais diversos sentimentos, frequentemente nas cabeças mais aceleradas, encontrando abrigo nos que precisam de transcendência. Como explicou a Lerner, sua escrita não é para fazer sentido, mas sim para encontrar um eco dentro do leitor. Não adianta tentar analisá-la se suas palavras não se relacionam com o que existe de mais íntimo em seu âmago.

Clarice convida-nos a confrontar nosso eu mais primitivo e complexo, a esmagar a barata e colocá-la na boca tal qual em A Paixão segundo G.H, a questionar a condição humana de anônimo com os olhares desviados de Macabéa, ao subverter o próprio destino imposto devido a uma repulsa inadequada como Ana no conto Amor, a apreciar a solidão de um domingo vazio sem nenhuma ligação relatado em Um Sopro de Vida, e, enfim, a depararmo-nos com as emoções mais desconfortáveis possíveis para, finalmente, irmos a encontro de nós mesmos em uma tarde qualquer.

Do hebraico, 'Chaya' significa 'vida' ou 'viver'. A caçula de olhos enigmáticos de uma família de imigrantes, que nasceu para dar a vida e se apaixonou pela morte, vive em obras traduzidas em 32 idiomas, em livros que ocupam as prateleiras de 40 países. Há exatos 48 anos, Clarice deixava seu fardo: sua limitação física; para conseguir enfim viver como sempre quis: sem limites, livre e eterna.