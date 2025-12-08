Polícia Civil investiga grupo por fraude em sistemas do Detran/DF

Nesta segunda-feira (8/12), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu dois mandados de busca e apreensão, no Riacho Fundo e em Samambaia, durante a Fase II da Operação “Código Fantasma”, que visa desarticular grupos criminosos especializados em obter ilegalmente credenciais de acesso aos sistemas internos do Departamento de Trânsito (Detran/DF). Até o momento, dois suspeitos são investigados: um homem de 24 anos e uma mulher de 34, funcionária de um órgão prestador de serviços ao GDF.

Segundo a investigação, o grupo instalava clandestinamente dispositivos de acesso remoto do tipo MikroTik para realizar emplacamentos fraudulentos, desbloquear CNHs de forma irregular, cancelar multas indevidamente, fraudar desvinculação de débitos e efetuar transferências irregulares.

O esquema foi identificado inicialmente pelo setor de tecnologia do Detran, que acionou a polícia após localizar três equipamentos: dois dentro de estruturas do próprio órgão e um conectado à rede de uma instituição parceira — que não teve o nome divulgado.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos os dispositivos, celulares e computadores, que agora passam por perícia. Os suspeitos atuavam na instalação dos dispositivos e tentavam cooptar servidores para permitir a instalação clandestina das ferramentas de acesso remoto. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos, medir o impacto das fraudes e mapear vulnerabilidades dos sistemas públicos.

Dependendo do avanço das apurações, os suspeitos podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo eletrônico, corrupção ativa, corrupção passiva e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 21 anos de prisão. A ação é conduzida pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), unidade do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECOR), com apoio técnico do Detran-DF.

