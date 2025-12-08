InícioCidades DF
Mulher fica ferida após bater carro em árvore no Setor Militar Urbano

A motorista não apresentava ferimentos graves e foi transportada consciente e estável para o hospital

A motorista ficou ferida após bater o carro em árvore - (crédito: Reprodução: CBMDF)
Uma motorista ficou ferida após colidir o carro com um árvore no Setor Militar Urbano (SMU), na tarde desta segunda-feira (8/12). 

O sinistro ocorreu por volta das 12h no viaduto de acesso à EPIA, no sentido a Sobradinho. Ao chegar ao local, as equipes isolaram a área para garantir a segurança do atendimento à vítima.

A mulher, que teve a identidade preservada, foi transportada consciente e estável ao hospital e não apresentava graves lesões. O Detran-DF também esteve no local para o controle do trânsito.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 08/12/2025 16:11
