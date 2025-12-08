IgesDF abre cadastro reserva para médico e educador físico

Os interessados podem se inscrever por meio do site do IgesDF - (crédito: IgesDF/Divulgação)

Estão abertas as inscrições para processos seletivos do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), com salários de até R$ 16.030,94. Os editais formam cadastro reserva para médicos e educadores físicos, com pré-requisito de ensino superior e experiência profissional, descritas nos detalhes de cada vaga. Os interessados podem se inscrever até 14 de dezembro, por meio do site do IgesDF.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Começam hoje as atrações do Nosso Natal 2025; veja a programação



O edital de médico neurologista e médico intensivista adulto – HRSM, com 24 horas semanais e salário de R$ 16.030,94, são os mais bem remunerados. Os candidatos devem ter graduação em medicina, registro no CRM e residência ou título pela Academia Brasileira de Neurologia, além de experiência de seis meses na especialidade. Assim como as outras oportunidades, recebem auxílio-transporte, alimentação, abono semestral, clube de vantagens e folga no aniversário.

Também exigem graduação em medicina os editais para médico radiologista imagenologista e médico endoscopista respiratório. Para o primeiro, é necessário residência ou título de especialista, registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM) e experiência de seis meses com exames de ressonância magnética, enquanto o segundo exige registro ativo no CRM, residência ou título de especialista e experiência de seis meses em endoscopia respiratória. O salário para ambos é R$ 13.359,56, com 24 horas semanais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O IgesDF também contrata um educador físico, com carga de 40 horas semanais e remuneração de R$4.703,46. Os interessados devem ter diploma em educação física, registro no Conselho Regional de Educação Física (Cref) e experiência de seis meses em ginástica laboral, treinamentos funcionais ou programas corporativos de saúde.

A validade de cada cadastro reserva pode ser consultada no edital correspondente.

*Com informações da Agência Brasília