InícioCidades DF
Estupro

Homem viaja para o DF, se hospeda na casa do irmão e estupra duas crianças

Vítimas são filho e neto do irmão do agressor. Segundo a PCDF, abusos ocorreram em Sobradinho 2, de maneira reiterada

Após ser preso, criminosos confessou o delito - (crédito: Caio Gomez)
Após ser preso, criminosos confessou o delito - (crédito: Caio Gomez)

Um homem de 42 anos foi preso pela Polícia Civil (PCDF) por estupro de vulnerável. O agressor, residente de Minas Gerais, estava no DF há duas semanas para, segundo ele, tratar de um problema de saúde. Ele ficou hospedado na casa do irmão e aproveitou-se para abusar sexualmente de duas crianças

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

As vítimas são o filho do irmão do agressor e o neto da companheira. Segundo a 35ª Delegacia de Polícia, os abusos ocorreram em Sobradinho 2, de maneira reiterada.

Após a prisão em flagrante, o acusado foi encaminhado à Carceragem da PCDF, onde ficará à disposição da Justiça. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 08/12/2025 23:27
SIGA
x