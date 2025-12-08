Homem viaja para o DF, se hospeda na casa do irmão e estupra duas crianças

Um homem de 42 anos foi preso pela Polícia Civil (PCDF) por estupro de vulnerável. O agressor, residente de Minas Gerais, estava no DF há duas semanas para, segundo ele, tratar de um problema de saúde. Ele ficou hospedado na casa do irmão e aproveitou-se para abusar sexualmente de duas crianças.

As vítimas são o filho do irmão do agressor e o neto da companheira. Segundo a 35ª Delegacia de Polícia, os abusos ocorreram em Sobradinho 2, de maneira reiterada.

Após a prisão em flagrante, o acusado foi encaminhado à Carceragem da PCDF, onde ficará à disposição da Justiça.