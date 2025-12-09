InícioCidades DF
ACIDENTE

Homem fica ferido após cair de motocicleta na Asa Sul

Condutor sofreu escoriações leves após queda próxima à estação de metrô; Vítima estava consciente e orientada quando recebeu atendimento

Homem sofre queda de motocicleta na Asa Sul - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Homem sofre queda de motocicleta na Asa Sul

Um motociclista ficou ferido após sofrer uma queda na SQS 102 sul, nas proximidades da estação de metrô. O condutor perdeu o controle da moto e caiu ao solo, ficando com escoriações leves. Ele foi encontrado consciente e orientado, mas precisou de atendimento e transporte ao hospital.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na segunda-feira (8/12) e atuou na ocorrência com a mobilização de duas viaturas de socorro. As equipes realizaram os primeiros atendimentos e estabilizaram a vítima antes do encaminhamento ao hospital.

De acordo com os bombeiros, ainda não há informações precisas sobre a dinâmica que levou à queda. A Polícia Militar (PMDF) também esteve no local para auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente.

Davi Cruz*

Por Davi Cruz*
postado em 09/12/2025 09:09
