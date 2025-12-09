Agências do Trabalhador ofertam 753 vagas nesta terça-feira (9/12)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta terça-feira (9/12), 753 vagas de emprego para candidatos com e sem experiência. As remunerações chegam a R$ 3.481,39, valor pago ao cargo de técnico eletrônico, no Guará, que exige ensino médio completo e experiência na função.
A função com mais chances abertas é a de frentista, em Taguatinga, que oferece 50 vagas com salário de R$ 2.053,75 e não exige experiência.
Para participar dos processos seletivos, o interessado pode cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h.
