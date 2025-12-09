InícioCidades DF
Agências do Trabalhador ofertam 753 vagas nesta terça-feira (9/12)

Salários chegam a R$ 3,4 mil e oportunidades são para diversos níveis de escolaridade

Vaga destaque é de técnico eletrônico no Guará - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta terça-feira (9/12), 753 vagas de emprego para candidatos com e sem experiência. As remunerações chegam a R$ 3.481,39, valor pago ao cargo de técnico eletrônico, no Guará, que exige ensino médio completo e experiência na função.

A função com mais chances abertas é a de frentista, em Taguatinga, que oferece 50 vagas com salário de R$ 2.053,75 e não exige experiência. 

Para participar dos processos seletivos, o interessado pode cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 09/12/2025 07:00 / atualizado em 09/12/2025 07:00
